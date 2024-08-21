Mardin'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücülerin isimleri henüz öğrenilemeyen 59 PZ 646 plakalı minibüs, 34 SE 0741 plakalı otomobil ile Seyitler Mahallesi'nde çarpıştı.

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