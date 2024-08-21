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        Mardin'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Mardin'in Midyat ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 22:05 Güncelleme: 21.08.2024 - 23:13
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        Mardin'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Mardin'in Midyat ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Sürücülerin isimleri henüz öğrenilemeyen 59 PZ 646 plakalı minibüs, 34 SE 0741 plakalı otomobil ile Seyitler Mahallesi'nde çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, B.B. (35), S.E. (56), N.F. (23), M.G. (21) ve A.Ö. (16) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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