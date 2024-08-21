Mardin'de refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Mardin'inArtuklu ilçesinde refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Mardin'inArtuklu ilçesinde refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 47 RF 788 plakalı otomobil, Yenişehir Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada M.O. (25) ve M.Ö. (23) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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