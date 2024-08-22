Mardin'de polis ekipleri dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "SİBERAY" projesi kapsamında, Birinci Cadde, Vali Ozan Caddesi ve umuma açık yerlerde, dolandırıcılık, bilişim yoluyla hırsızlık ve malvarlığına karşı işlenen suçların önlenmesi için vatandaşları bilgilendirdi.

Ekipler vatandaşları, resmi olmayan numaralardan gelen çağrı ve kısa mesajlara itibar edilmemesi ve güvenilir olmayan sitelerden yapılan alışverişlerde tedbirli hareket etmesi konularında uyardı.