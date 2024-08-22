AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu ilçeleri ziyaret etti
AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, teşkilat çalışmaları kapsamında ilçeleri ziyaret etti.
AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, teşkilat çalışmaları kapsamında ilçeleri ziyaret etti.
İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Uncu Dargeçit, Midyat, Savur, Ömerli ve Yeşilli ilçelerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.
Uncu, ilçe ziyaretlerinde AK Parti teşkilatlarıyla gerçekleştirdiği toplantıların ardından, belediye başkanları ve kaymakamlarını ziyaret etti, vatandaşlarla ve esnafla bir araya geldi.
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