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        Mardin'de kaçakçılık operasyonlarında 4 kişi yakalandı

        Mardin'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 10:12 Güncelleme: 23.08.2024 - 16:43
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        Mardin'de kaçakçılık operasyonlarında 4 kişi yakalandı
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        Mardin'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Artuklu, Kızıltepe ve Midyat ilçelerinde kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

        Operasyonlarda, 2 araç, 2 iş yeri ve 1 ikamette yapılan aramalarda 10 bin 540 paket kaçak sigara, 69,5 kilogram nargile tütünü ve 200 paket elektronik sigara kiti ele geçirildi, 4 kişi yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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