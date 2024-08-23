Mardin'de kaçakçılık operasyonlarında 4 kişi yakalandı

Mardin'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Artuklu, Kızıltepe ve Midyat ilçelerinde kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 2 araç, 2 iş yeri ve 1 ikamette yapılan aramalarda 10 bin 540 paket kaçak sigara, 69,5 kilogram nargile tütünü ve 200 paket elektronik sigara kiti ele geçirildi, 4 kişi yakalandı.