Mardin'de kaçakçılık operasyonlarında 4 kişi yakalandı
Mardin'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı.
Mardin'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Artuklu, Kızıltepe ve Midyat ilçelerinde kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonlarda, 2 araç, 2 iş yeri ve 1 ikamette yapılan aramalarda 10 bin 540 paket kaçak sigara, 69,5 kilogram nargile tütünü ve 200 paket elektronik sigara kiti ele geçirildi, 4 kişi yakalandı.
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