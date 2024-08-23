Mardin'de firari hükümlü yakalandı

Bu kapsamda, ekipler merkez Artuklu ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında 24 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan firari hükümlü Y.T'yi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ekiplerin arananların yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor.

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