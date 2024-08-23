Mardin'de derede boğulma tehlikesi geçiren çocuk tedavi gördüğü hastanede öldü

İlçeye bağlı Beyazsu piknik alanında dün girdiği derede boğulma tehlikesi geçiren ve 112 Acil Sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 3 yaşındaki Muhammed Muta müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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