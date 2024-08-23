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        Mardin'de Beklerken Okuyorum Projesi hayata geçirildi

        Mardin'de Beklerken Okuyorum Projesi hayata geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 14:31 Güncelleme: 23.08.2024 - 16:29
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        Mardin'de Beklerken Okuyorum Projesi hayata geçirildi
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        Mardin'de Beklerken Okuyorum Projesi hayata geçirildi.

        İl Müftülüğü'nden yapılan açıklamada, projede ana hedefin vatandaşların yoğun olarak bekledikleri ve vakit geçirdikleri havaalanı, otogar, hastane, otel, kuaför, güzellik salonları, kıraathane, yurt, pansiyon, alışveriş merkezi, banka ve kamu kurumları gibi yerlere kitaplıklar konularak, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınlarını vatandaşların hizmetine sunmak olduğu belirtildi.

        Yıl boyunca yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği Mardin'de şehrin önemli noktalarında kurulacak kitaplıklar ile 8 yabancı dilde kitap ve broşürler de sergilenip turistlere hediye edileceğini bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Projemizin açılışını Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinden başlatıyoruz. Süreç içerisinde bizlere her türlü katkıyı sağlayan İl Sağlık Müdürümüz Saffet Yavuz'a ve ekibine teşekkürü bir borç biliyoruz. Hedefimiz ve temennimiz Mardin'de başlayan bu hizmetin ülkemizin genelinde yayılmasıdır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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