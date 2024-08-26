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        Mardin'de kaçakçılık operasyonunda 2 kişi yakalandı

        Mardin'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 10:12 Güncelleme: 26.08.2024 - 10:12
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        Mardin'de kaçakçılık operasyonunda 2 kişi yakalandı
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        Mardin'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Midyat Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince Midyat ilçesinde kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

        Operasyonda, durdurulan 2 araçta yapılan aramalarda, 4 bin 290 paket kaçak sigara, 2 bin 150 adet puro, 1130 paket elektronik sigara tütünü, 200 elektronik nargile ve 200 paket pipo tütünü ele geçirildi, yakalanan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

        Ayrıca, il genelinde son bir haftada yaklaşık 15 bin paket kaçak sigara ve yüklü miktarda tütün ürünü ele geçirildiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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