Mardin'de kaçakçılık operasyonunda 2 kişi yakalandı

Mardin'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Midyat Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince Midyat ilçesinde kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, durdurulan 2 araçta yapılan aramalarda, 4 bin 290 paket kaçak sigara, 2 bin 150 adet puro, 1130 paket elektronik sigara tütünü, 200 elektronik nargile ve 200 paket pipo tütünü ele geçirildi, yakalanan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.