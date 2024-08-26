Mardin'de kaçakçılık operasyonunda 2 kişi yakalandı
Mardin'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Mardin'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Midyat Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince Midyat ilçesinde kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, durdurulan 2 araçta yapılan aramalarda, 4 bin 290 paket kaçak sigara, 2 bin 150 adet puro, 1130 paket elektronik sigara tütünü, 200 elektronik nargile ve 200 paket pipo tütünü ele geçirildi, yakalanan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Ayrıca, il genelinde son bir haftada yaklaşık 15 bin paket kaçak sigara ve yüklü miktarda tütün ürünü ele geçirildiği belirtildi.
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