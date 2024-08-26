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        AK Parti Mardin İl Başkanı Uncu, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünü kutladı

        AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 12:03 Güncelleme: 26.08.2024 - 12:03
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        AK Parti Mardin İl Başkanı Uncu, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünü kutladı
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        AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Uncu mesajında, 26 Ağustos 1071'de elde edilen zaferin Türkiye'nin tarihinde önemli bir dönüm noktasına sahip olduğunu belirtti.

        Malazgirt Zaferi'nin sadece bir muharebe değil, aziz milletin dirilişi ve uyanışı olduğunu kaydeden Uncu, "Milletimiz tarih boyunca bir çok zaferi elde etmiş eşsiz bir yapıya sahiptir. Koşullar ne olursa olsun vatan ve millet savunması için gözünü kırpmadan canlarını feda ederler. Çünkü bilir ki bu toprakların her bir karışı bile önemlidir, kutsaldır." ifadelerini kullandı.

        Sultan Alparslan'ın kazandığı bu zafer neticesinde bir milletin kendi geleceğini yazmasının kapılarının aralandığını aktaran Uncu, şunları kaydetti:

        "Bunun sonucunda dualarımızı asla eksik etmediğimiz aziz şehitlerimizin kanıyla sulanan bu topraklar, bir daha geri dönmemek üzere ebedi yurdumuz oldu. Asla aklımızdan çıkarmayacağımız en önemli nokta Malazgirt sadece bir zaferin değil, bir dirilişin, bir uyanışın adıdır. Allah’ın izniyle bu diriliş ruhuyla dimdik bir şekilde geleceğe adım adım ilerleyeceğiz. Sultan Alparslan ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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