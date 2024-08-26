AK Parti Mardin İl Başkanı Uncu, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünü kutladı

AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uncu mesajında, 26 Ağustos 1071'de elde edilen zaferin Türkiye'nin tarihinde önemli bir dönüm noktasına sahip olduğunu belirtti.

Malazgirt Zaferi'nin sadece bir muharebe değil, aziz milletin dirilişi ve uyanışı olduğunu kaydeden Uncu, "Milletimiz tarih boyunca bir çok zaferi elde etmiş eşsiz bir yapıya sahiptir. Koşullar ne olursa olsun vatan ve millet savunması için gözünü kırpmadan canlarını feda ederler. Çünkü bilir ki bu toprakların her bir karışı bile önemlidir, kutsaldır." ifadelerini kullandı.