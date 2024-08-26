Mardin'de 19 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Operasyonda 19 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 19 şarjör ve 263 bin lira ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı KOM Şube Müdürlüğü ve Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi'nde 24 Ağustos'ta operasyon düzenledi.

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