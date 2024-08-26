Mardin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü ve Artuklu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından merkez Artuklu ilçesi Nur Mahallesi'nde 24 Ağustos'ta silahlı insansız hava aracı (SİHA) destekli 2 şüpheli kişiye ait 4 adrese operasyon gerçekleştirildi.

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