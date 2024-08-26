Mardin'de bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı
Mardin'in Artuklu ilçesinde bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı.
İlçeye bağlı Çukuryurt Mahallesi'nde Ş.E. idaresindeki plakası öğrenilemeyen tır, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, yaralanan sürücü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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