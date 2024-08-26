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        Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde tadilat çalışması

        KızıltepeDevlet Hastanesi acil servisinin 90 günlük kademeli tadilata girdiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 16:53 Güncelleme: 26.08.2024 - 16:53
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        Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde tadilat çalışması
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        KızıltepeDevlet Hastanesi acil servisinin 90 günlük kademeli tadilata girdiği bildirildi.

        İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kızıltepe Devlet Hastanesi'nin Mardin'deki hasta yoğunluğunun en fazla olduğu sağlık tesislerinden biri olduğu belirtildi.

        110 yataklı ek binanın faaliyete girmesiyle çocuk acil servisinin ek binada faaliyet gösterdiği anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Her geçen gün sağlık tesisimiz hizmet kalitesini artırmaktadır. Bu hususta vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda hizmete erişebilmesi için yıllar içinde fiziki olarak yıpranan erişkin acil servisimiz kademeli olarak tadilata girmiştir. Tahmini 90 gün sürecek çalışmada önce sarı alan, akabinde yeşil alanda modernizasyon çalışmaları ile tamamlanıp hizmetinize sunulacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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