Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde tadilat çalışması

KızıltepeDevlet Hastanesi acil servisinin 90 günlük kademeli tadilata girdiği bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kızıltepe Devlet Hastanesi'nin Mardin'deki hasta yoğunluğunun en fazla olduğu sağlık tesislerinden biri olduğu belirtildi.

110 yataklı ek binanın faaliyete girmesiyle çocuk acil servisinin ek binada faaliyet gösterdiği anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Her geçen gün sağlık tesisimiz hizmet kalitesini artırmaktadır. Bu hususta vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda hizmete erişebilmesi için yıllar içinde fiziki olarak yıpranan erişkin acil servisimiz kademeli olarak tadilata girmiştir. Tahmini 90 gün sürecek çalışmada önce sarı alan, akabinde yeşil alanda modernizasyon çalışmaları ile tamamlanıp hizmetinize sunulacaktır."