Mardin'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 33 APN 247 ve 17 AAB 440 plakalı otomobiller, Durakbaş Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, biri çocuk 3 kişi yaralandı.

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