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        Mardin'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, biri çocuk 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 23:33 Güncelleme: 26.08.2024 - 23:38
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        Mardin'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
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        Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, biri çocuk 3 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 33 APN 247 ve 17 AAB 440 plakalı otomobiller, Durakbaş Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobillerde bulunan A.N. (40), İ.N. (22) ve A.K. (5) hafif yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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