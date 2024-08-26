Mardin'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, biri çocuk 3 kişi yaralandı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, biri çocuk 3 kişi yaralandı.
Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 33 APN 247 ve 17 AAB 440 plakalı otomobiller, Durakbaş Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobillerde bulunan A.N. (40), İ.N. (22) ve A.K. (5) hafif yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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