Mardin'de 2 güzergahta ortalama hız denetimi başladı

Trafik güvenliğini sağlamak ve hızdan kaynaklı kazaları önlemek amacıyla 2 yeni güzergahta PTS-EDS Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi kurulum çalışmalarının tamamlandığı kaydedilen açıklamada, 27 Ağustos'tan itibaren belirtilen yollarda vatandaşların hız limitlerine riayet etmesi, cezai işleme maruz kalmaması için dikkat etmeleri istendi.

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