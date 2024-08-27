Mardin'de ambulans helikopter bir günlük bebek için havalandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde dünyaya gelen Fatma bebek, ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde dünyaya gelen Fatma bebek, ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde dünyaya gelen Fatma Özdemir'in rahatsızlanması üzerine ileri tetkik ve tedavi için Diyarbakır'a sevk edilmesine karar verildi.
Bebek, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne nakledildi.
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