Mardin'de ambulans helikopter bir günlük bebek için havalandı

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde dünyaya gelen Fatma Özdemir'in rahatsızlanması üzerine ileri tetkik ve tedavi için Diyarbakır'a sevk edilmesine karar verildi.

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