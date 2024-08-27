Mardin'de çocuklarına şiddet uyguladıkları gerekçesiyle anne ve baba tutuklandı

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan çocuk, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

O sırada evden kaçmaya çalışan Suriye uyruklu baba H.A. (35) ile ismi öğrenilemeyen anneyi mahalle sakinleri darbetmek istedi.

İlçeye bağlı Savurkapı Mahallesi'nde ses duydukları eve giren mahalle sakinleri, evde elleri ve ayaklarına plastik kelepçe takılı bir çocuk buldu.

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