Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 29 kişi yakalandı

        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 29 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 10:32 Güncelleme: 28.08.2024 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 29 kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 29 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına için 19-25 Ağustos'ta çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda aralarında firari 2 hükümlünün de bulunduğu 29 kişi yakalandı.

        Gözaltına alınan 29 kişiden 10'u emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kayıp Narin açıklaması: Sonuca çok yaklaştık
        Kayıp Narin açıklaması: Sonuca çok yaklaştık
        İstanbul'da sağanak etkili oluyor: Yağış ne zamana kadar sürecek?
        İstanbul'da sağanak etkili oluyor: Yağış ne zamana kadar sürecek?
        Bir yandan ani yağışlar, bir yandan yanan ayçiçekleri!
        Bir yandan ani yağışlar, bir yandan yanan ayçiçekleri!
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        IKEA ikinci el pazarına giriyor
        IKEA ikinci el pazarına giriyor
        Bakan Fidan yarın AB toplantısına katılacak
        Bakan Fidan yarın AB toplantısına katılacak
        "Çanlar bangır bangır çalıyor"
        "Çanlar bangır bangır çalıyor"
        Otele 'düğün yemeği zehirledi' iddiasıyla suç duyurusu
        Otele 'düğün yemeği zehirledi' iddiasıyla suç duyurusu
        Doğum öncesi son tatil
        Doğum öncesi son tatil
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        Dış ticaret açığı Temmuzda geriledi
        Dış ticaret açığı Temmuzda geriledi
        Dünyaca ünlü futbolcu cami temizledi
        Dünyaca ünlü futbolcu cami temizledi
        O geçide ne olacak?
        O geçide ne olacak?
        Makus talihini yendi
        Makus talihini yendi
        Harris Trump'ın önüne geçti
        Harris Trump'ın önüne geçti
        Sabah insanı olmayanlar için bilinmesi gerekenler
        Sabah insanı olmayanlar için bilinmesi gerekenler
        Vikinglerin ulaştığı son nokta neresiydi?
        Vikinglerin ulaştığı son nokta neresiydi?
        Vazo kırıldı!
        Vazo kırıldı!
        ABD'de bir kişi sivrisinek ısırığı sonrası hayatını kaybetti
        ABD'de bir kişi sivrisinek ısırığı sonrası hayatını kaybetti
        Sağlıklı olarak satılan gıdalar gerçekten sağlıklı mı?
        Sağlıklı olarak satılan gıdalar gerçekten sağlıklı mı?

        Benzer Haberler

        Mardin'de çocuklarına şiddet uyguladıkları gerekçesiyle anne ve baba tutukl...
        Mardin'de çocuklarına şiddet uyguladıkları gerekçesiyle anne ve baba tutukl...
        Çocuğuna işkence ettiği iddiasıyla gözaltına alındı, linçten polis kurtardı...
        Çocuğuna işkence ettiği iddiasıyla gözaltına alındı, linçten polis kurtardı...
        Çocuğuna işkence ettiği iddiasıyla gözaltına alındı, linçten polis kurtardı...
        Çocuğuna işkence ettiği iddiasıyla gözaltına alındı, linçten polis kurtardı...
        Mardin'de ambulans helikopter bir günlük bebek için havalandı
        Mardin'de ambulans helikopter bir günlük bebek için havalandı
        Mardin'de 2 güzergahta ortalama hız denetimi başladı
        Mardin'de 2 güzergahta ortalama hız denetimi başladı
        Çocuğuna işkence ettiği iddiasıyla gözaltına alındı, linçten polis kurtardı
        Çocuğuna işkence ettiği iddiasıyla gözaltına alındı, linçten polis kurtardı