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        Mardin'de firari 2 hükümlü yakalandı

        Mardin'de firari 2 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 15:17 Güncelleme: 28.08.2024 - 15:23
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        Mardin'de firari 2 hükümlü yakalandı
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        Mardin'de firari 2 hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2020 yılında Derik ilçesi Bozok Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan silahlı kavgaya karıştıkları öğrenilen ve firari olan 2 kişi için çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda, 26 Ağustos'ta Derik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve JASAT dedektifleri ortak operasyon düzenledi.

        Operasyonda, haklarında 25 ve 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından Mardin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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