Mardin 1969 Spor Ada Çınar Asil'i kadrosuna kattı

Kulüpten yapılan açıklamada, Boluspor altyapısında yetişen kaleci Asil ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

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