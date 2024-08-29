Mardin 1969 Spor Ada Çınar Asil'i kadrosuna kattı
TFF 3. Lig 4. Grup'ta yer alan Mardin 1969 Spor, Boluspor'dan 18 yaşındaki kaleci Ada Çınar Asil ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
TFF 3. Lig 4. Grup'ta yer alan Mardin 1969 Spor, Boluspor'dan 18 yaşındaki kaleci Ada Çınar Asil ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Boluspor altyapısında yetişen kaleci Asil ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Açıklamada, imza töreninde Sportif Direktör Rıdvan Sönmez'in de hazır bulunduğu aktarıldı.
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