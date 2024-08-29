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        Mardin 1969 Spor Ada Çınar Asil'i kadrosuna kattı

        TFF 3. Lig 4. Grup'ta yer alan Mardin 1969 Spor, Boluspor'dan 18 yaşındaki kaleci Ada Çınar Asil ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 11:44 Güncelleme: 29.08.2024 - 16:09
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        Mardin 1969 Spor Ada Çınar Asil'i kadrosuna kattı
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        TFF 3. Lig 4. Grup'ta yer alan Mardin 1969 Spor, Boluspor'dan 18 yaşındaki kaleci Ada Çınar Asil ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Boluspor altyapısında yetişen kaleci Asil ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

        Açıklamada, imza töreninde Sportif Direktör Rıdvan Sönmez'in de hazır bulunduğu aktarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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