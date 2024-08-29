Mardin 1969 Spor Fırat Şaşi'yi kiralık olarak kadrosuna kattı
TFF 3. Lig 4. Grup'ta yer alan Mardin 1969 Spor, Erzurumspor'dan 22 yaşındaki stoper Fırat Şaşi'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.
TFF 3. Lig 4. Grup'ta yer alan Mardin 1969 Spor, Erzurumspor'dan 22 yaşındaki stoper Fırat Şaşi'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Erzurumspor'dan defans oyuncusu Şaşi'nin 1 yıllığına kiralandığı bildirildi.
Açıklamada, imza töreninde Sportif Direktör Rıdvan Sönmez'in de hazır bulunduğu belirtildi.
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