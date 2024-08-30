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        AK Parti Mardin İl Başkanı Uncu'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

        AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet, Uncu 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 12:51 Güncelleme: 30.08.2024 - 12:51
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        AK Parti Mardin İl Başkanı Uncu'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
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        AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet, Uncu 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

        İl Başkanı Uncu mesajında, 30 Ağustos Zaferi'nin aziz milletin dirilişinden, dik duruşundan ve bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğinin en büyük örneği olduğunu belirtti.

        Uncu, şunları kaydetti:

        "30 Ağustos istiklal ve istikbal mücadelesi için bayrak ve vatan uğruna büyük fedakarlıkların sergilendiği eşsiz günün adıdır. 30 Ağustos zaferiyle birlikte şanlı bayrağımızın dalgalandığı bu güzel vatanımızın ezeli ve ebedi olduğu tüm dünyaya ilan edilmiş oldu. Bu duygularla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyor, şanlı ecdadımızı rahmetle yad ediyorum."

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