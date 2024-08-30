Kızıltepe Kaymakamı Şahin'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymakam Şahin, mesajında, tüm dünyaya emsalsiz bir örnek teşkil eden 30 Ağustos Zaferi'nin 102'nci yıl dönümünü gururla kutlamanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

102 yıl önce tüm imkansızlıklara ve zorluklara rağmen altın harflerle yazılan emsalsiz büyük bir zafere ulaşıldığını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Bu kutlu gün vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere devletimizin bekası uğruna şehadete yürüyen tüm kahraman şehitlerimizi, ebediyete intikal eden şanlı gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle yad ediyor, kıymetli şehit ailelerimize, şanlı gazilerimize ve değerli ailelerine sağlık ve huzur dolu günler diliyorum. Aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle tebrik ediyorum."