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        Midyat Belediye Başkanı Şahin'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

        Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 16:23 Güncelleme: 30.08.2024 - 16:23
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        Midyat Belediye Başkanı Şahin'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
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        Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Şahin, mesajında, 30 Ağustos Zaferi'nin Türk milletinin ordusu, kadın, erkek, genç ve yaşlı tüm fertleriyle direniş gösterdiği bir destan olduğunu belirtti.

        Vatan toprağı işgal altında bulunan bir milletin yokluklara rağmen azim ve kararlılıkla toprağını nasıl müdafaa edebileceğini büyük bedeller ödeyerek de olsa tüm dünyaya gösterdiğini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

        "Bize düşen görev, 30 Ağustos Zaferi’nin ardından Atatürk’ün sağlam ve güçlü temeller üzerine kurduğu modern Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkmaktır. Bu bakımdan 30 Ağustos, aziz milletimiz için çok özel bir anlam ve öneme sahiptir, hepimizin ortak bayramıdır, hepimiz için bir iftihar vesilesidir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanı uğruna canlarını hiçe saymış tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."

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