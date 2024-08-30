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        Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı, evlenmek isteyen gençlere destek verecek

        Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Erdal Elibüyük, "Huzura Adım Projesi" kapsamında evlenmek isteyen gençlere hediye paketleri vereceklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 20:06 Güncelleme: 30.08.2024 - 20:06
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        Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı, evlenmek isteyen gençlere destek verecek
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        Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Erdal Elibüyük, "Huzura Adım Projesi" kapsamında evlenmek isteyen gençlere hediye paketleri vereceklerini söyledi.

        Merkez Artuklu ilçesindeki Mardin Öğretmenevi'nde gazetecilerle bir araya gelen Elibüyük, vakıf olarak kentte çalışma yürüteceklerini belirtti.

        Afrika ve Asya'da 30 ülkede çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Elibüyük, bazı ülkelerde temsilciliklerle, bazı ülkelerde de partner kuruluşlarla çalışmalar yaptıklarını anlattı.

        Elibüyük, bu yılın başında başlattıkları, Gazze'deki katliamlar nedeniyle rafa kaldırdıkları "Huzura Adım Projesi"ni Mardin'de gerçekleştireceklerini dile getirdi.

        Proje kapsamında gerek sosyal gerekse ekonomik kaygılardan dolayı evlenemeyen gençlere destek olmak için hediye paketleri vereceklerini ifade eden Elibüyük, şöyle konuştu:

        "Temel ihtiyaç olarak belirlediğimiz yatak odası, oturma grubu, buzdolabı, çamaşır makinesi ve fırın vermek suretiyle hayırseverlerimizin bize bağışlamış olduğu bu hediyeleri kendilerine takdim etmek üzere evliliklerinde attıkları bu ilk adımda önemli oranda yüklerini omuzlarından almış olacağız. Kardeşlerimiz için bir miktar da olsa evliliklerini kolaylaştırmak amacıyla bu projeyi başlattık. 2024'ün sonuna geldiğimizde Türkiye genelinde 100 gencimizi evlendirmek suretiyle projemizin ilk aşamasını gerçekleştirmiş olacağız."

        Elibüyük, ilk günden beri Gazze'ye yaptıkları sıcak yemek ve su yardımlarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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