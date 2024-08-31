Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

        Mardin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 00:57 Güncelleme: 31.08.2024 - 01:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Birinci Cadde'de bir araya gelen Vali Tuncay Akkoyun, protokol üyeleri ve vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

        Fener alayında 47 metre uzunluğundaki Türk bayrağı da taşındı.

        Mardin'in tarihi dokusuyla 47 metre uzunluğundaki Türk bayrağı dronla görüntülendi.

        Etkinliğe İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Emniyet Müdürü Vekili Ali Hakan Alev, şehit aileleri, gaziler, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zaha resmen Lyon'da!
        Zaha resmen Lyon'da!
        "Çilingir Tadic"
        "Çilingir Tadic"
        Bir aileyi ayıran kaza! 2 ölü, 3 yaralı...
        Bir aileyi ayıran kaza! 2 ölü, 3 yaralı...
        Paralimpik'te ilk altın geldi!
        Paralimpik'te ilk altın geldi!
        Zafer'in 102. yılında tam hedeften vurdu
        Zafer'in 102. yılında tam hedeften vurdu
        Yurtta 30 Ağustos coşkusu
        Yurtta 30 Ağustos coşkusu
        Metrobüs kazasında 5 kişi tutuklandı
        Metrobüs kazasında 5 kişi tutuklandı
        Kadıköy'de yıldızlar sahnede!
        Kadıköy'de yıldızlar sahnede!
        Akraba kavgası: 2 ölü, 3 yaralı
        Akraba kavgası: 2 ölü, 3 yaralı
        'İsrail istihbaratı 7 Ekim'den aylar önce uyarmıştı'
        'İsrail istihbaratı 7 Ekim'den aylar önce uyarmıştı'
        Bodrum'da faciadan dönüldü
        Bodrum'da faciadan dönüldü
        "TSK bütünlüğümüzün güvencesi"
        "TSK bütünlüğümüzün güvencesi"
        Yangınların ardından kapıdaki tehlike arttı!
        Yangınların ardından kapıdaki tehlike arttı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu
        Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Dünyanın en tehlikeli 10 şehri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 şehri!
        Otel havuzunda baca kapağı faciası: Hanım hemşireye gözyaşlarıyla veda
        Otel havuzunda baca kapağı faciası: Hanım hemşireye gözyaşlarıyla veda
        Denizlerin de sultanları
        Denizlerin de sultanları
        Tırnak makası olmadan önce insanlar tırnaklarını nasıl keserdi?
        Tırnak makası olmadan önce insanlar tırnaklarını nasıl keserdi?

        Benzer Haberler

        Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı, evlenmek isteyen gençlere destek verecek
        Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı, evlenmek isteyen gençlere destek verecek
        Zırhlı polis aracıyla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Zırhlı polis aracıyla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Minibüsün tavanında tehlikeli yolculuk kamerada
        Minibüsün tavanında tehlikeli yolculuk kamerada
        Midyat Belediye Başkanı Şahin'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Midyat Belediye Başkanı Şahin'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Kızıltepe Kaymakamı Şahin'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Kızıltepe Kaymakamı Şahin'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        AK Parti Mardin İl Başkanı Uncu'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        AK Parti Mardin İl Başkanı Uncu'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı