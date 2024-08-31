Mardin'de ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada, 6 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yenikent Mahallesi Kızıltepe Devlet Hastanesi Kavşağında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 55 ANV 326 plakalı otomobil ile hasta sevk eden ambulans çarpıştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.