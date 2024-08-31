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        AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu Artuklu ilçesini ziyaret etti

        AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, teşkilat çalışmaları kapsamında Artuklu ilçesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 12:39 Güncelleme: 31.08.2024 - 12:43
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        AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu Artuklu ilçesini ziyaret etti
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        AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, teşkilat çalışmaları kapsamında Artuklu ilçesini ziyaret etti.

        İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Uncu, beraberinde AK Parti Artuklu İlçe Başkanı Yavuz Geylani Çaltekin ile ilçedeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Uncu, şunları kaydetti:

        "Artuklu'daki esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek hasbihal etme fırsatı yakaladık. Esnafla yaptığımız sohbetlerde bir çok konuyu ele alarak sıkıntı ve önerilerini dinledik. Sorunların çözümü noktasında ilgili makamlarla irtibata geçerek çözme gayreti içerisinde olacağımızı ilettik. Sadece seçim dönemlerinde değil, sürekli bir arada olacağımız esnaf kardeşlerimize kapımız her zaman açık."

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