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        Mardin'de bir kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 11:52 Güncelleme: 01.09.2024 - 11:52
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        Mardin'de bir kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu
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        Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

        İlçeye bağlı kırsal Çağlar Mahallesi'nde yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, silahla vurulan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından Ferit A'ya (40) ait olduğu tespit edilen kişinin cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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