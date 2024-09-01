Mardin'de bir kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından Ferit A'ya (40) ait olduğu tespit edilen kişinin cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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