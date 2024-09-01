Mardin'de balkondan düşen 5 yaşındaki çocuk öldü
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti.
Elif İdil K. (5), 8 Mart Mahallesi'nde bulunan apartmanın 6. katındaki balkondan düştü.
İhbar üzerine olay yerine, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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