Mardin'de uygulama noktasına aracın çarpması sonucu 2'si polis 6 kişi yaralandı

Kazada, polis memurları M.E. (31), H.Y. (32), bekçi H.A. (34) ile vatandaşlardan Ö.F.Y. (24), A.Ç. (19) ve M.S. (19) yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeni Mahalle Seyfettin Güneştan Caddesi'nde, saat 00.35 sıralarında polis ekiplerinin şüpheli bir aracı kontrol ettiği esnada başka bir araç kontrolden çıkarak uygulama noktasına çarptı.

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