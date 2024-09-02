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        Mardin'de uygulama noktasına aracın çarpması sonucu 2'si polis 6 kişi yaralandı

        Mardin'in Midyat ilçesinde, uygulama noktasına bir aracın çarpması sonucu 2'si polis memuru, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 13:47 Güncelleme: 02.09.2024 - 13:47
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        Mardin'de uygulama noktasına aracın çarpması sonucu 2'si polis 6 kişi yaralandı
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        Mardin'in Midyat ilçesinde, uygulama noktasına bir aracın çarpması sonucu 2'si polis memuru, 6 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeni Mahalle Seyfettin Güneştan Caddesi'nde, saat 00.35 sıralarında polis ekiplerinin şüpheli bir aracı kontrol ettiği esnada başka bir araç kontrolden çıkarak uygulama noktasına çarptı.

        Kazada, polis memurları M.E. (31), H.Y. (32), bekçi H.A. (34) ile vatandaşlardan Ö.F.Y. (24), A.Ç. (19) ve M.S. (19) yaralandı.

        Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince, yaralılar Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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