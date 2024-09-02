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        Mardin'de direğe çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı

        Mardin'in Ömerli ilçesinde kamyonetin direğe çarpması sonucu yaralanın 2 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 18:14 Güncelleme: 02.09.2024 - 18:37
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        Mardin'de direğe çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı
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        Mardin'in Ömerli ilçesinde kamyonetin direğe çarpması sonucu yaralanın 2 kişi tedavi altına alındı.

        Şafak Mahallesi'nde F.K. (47) idaresindeki 72 AR 226 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak kaldırımdaki direğe çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, kamyonette bulunan sürücü F.K. ve B.K. (18) yaralandı.

        Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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