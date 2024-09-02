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        Mardin'de otomobilin duvara çarptığı kazada 7 kişi yaralandı

        Mardin'in Dargeçit ilçesinde otomobilin duvara çarpması sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 19:32 Güncelleme: 02.09.2024 - 19:32
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        Mardin'de otomobilin duvara çarptığı kazada 7 kişi yaralandı
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        Mardin'in Dargeçit ilçesinde otomobilin duvara çarpması sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

        Kırsal Alayurt Mahallesi'nde kontrolden çıkan otomobil beton duvara çarptı.

        Kazada araçtaki İdris Ç. (58), Mihrican Ç. (50), Dilan Ç. (27), Mahmut Ç. (20), Rohev Ç. (13), İdris Ç. (9) ve Muhammed Ç. (8) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, Dargeçit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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