Mardin'de otomobilin duvara çarptığı kazada 7 kişi yaralandı
Mardin'in Dargeçit ilçesinde otomobilin duvara çarpması sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Mardin'in Dargeçit ilçesinde otomobilin duvara çarpması sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Kırsal Alayurt Mahallesi'nde kontrolden çıkan otomobil beton duvara çarptı.
Kazada araçtaki İdris Ç. (58), Mihrican Ç. (50), Dilan Ç. (27), Mahmut Ç. (20), Rohev Ç. (13), İdris Ç. (9) ve Muhammed Ç. (8) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Dargeçit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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