Mardin'de elektrikte kayıp kaçak oranında düşüş yaşandı

Dicle Elektrik, Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde kayıp kaçak oranının yüzde 24'e düştüğünü bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan 6 ilde elektrik dağıtım hizmeti veren şirketin Mardin'de enerji dağıtım altyapısını modernize etmek amacıyla son 10 yılda 3,75 milyar lirayı aşan yatırımlar gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, kentte şebeke genişletme çalışmalarından aydınlatma sistemlerine, sayaç yatırımlarından modüler hücrelere kadar geniş bir alana yayılan yatırımlarla şehirdeki elektrik dağıtım altyapısında önemli iyileştirmeler sağlandığını aktardı.

Artuklu ilçesinde kaliteli, kayıpsız ve kesintisiz olarak adlandırılan 3K alanlarında kayıp kaçak oranının yüzde 24 seviyelerine düştüğünü bildiren Arvas, "Merkez ilçe Artuklu'da 2016 yılında yüzde 60'lara varan kayıp kaçak oranını 2024 yılında, kaliteli, kayıpsız ve kesintisiz olarak adlandırılan 3K alanlarında yüzde 24 seviyelerine düşürmeyi başardık. Kayıp kaçak oranlarında sağladığımız bu azalmayla kayıt dışı tüketimle mücadele etmenin yanı sıra enerji kullanımında hakkaniyetin sağlanmasına katkıda bulunduk. Böylelikle Mardin'de yaşayan vatandaşlarımızın hem daha hesaplı hem de daha güvenli bir enerjiye erişmesini sağladık." ifadelerini kullandı.

Bu yıl yapılan 872 milyon liralık yatırımın Mardin'in enerji altyapısında önemli bir dönüşüm meydana getirdiğini ifade eden Arvas, bu yatırımlarla bölgenin enerji dağıtım kapasitesini güçlendirerek, kesinti sürelerinin azalmasına ve kayıp kaçak oranlarının düşmesine doğrudan katkı sağladıklarını belirtti.

Adil elektrik kullanımının sağlanmasına öncülük ettiklerine, kırsal ve tarımsal sulama alanlarında enerji güvenliğini sağlayarak, kayıp kaçak oranlarını bu bölgelerde de düşürmeyi hedeflediklerine dikkati çeken Arvas, şunları kaydetti: