Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de elektrikte kayıp kaçak oranında düşüş yaşandı

        Dicle Elektrik, Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde kayıp kaçak oranının yüzde 24'e düştüğünü bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 17:13 Güncelleme: 03.09.2024 - 17:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de elektrikte kayıp kaçak oranında düşüş yaşandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dicle Elektrik, Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde kayıp kaçak oranının yüzde 24'e düştüğünü bildirdi.

        Şirketten yapılan açıklamada, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan 6 ilde elektrik dağıtım hizmeti veren şirketin Mardin'de enerji dağıtım altyapısını modernize etmek amacıyla son 10 yılda 3,75 milyar lirayı aşan yatırımlar gerçekleştirdiği belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, kentte şebeke genişletme çalışmalarından aydınlatma sistemlerine, sayaç yatırımlarından modüler hücrelere kadar geniş bir alana yayılan yatırımlarla şehirdeki elektrik dağıtım altyapısında önemli iyileştirmeler sağlandığını aktardı.

        Artuklu ilçesinde kaliteli, kayıpsız ve kesintisiz olarak adlandırılan 3K alanlarında kayıp kaçak oranının yüzde 24 seviyelerine düştüğünü bildiren Arvas, "Merkez ilçe Artuklu'da 2016 yılında yüzde 60'lara varan kayıp kaçak oranını 2024 yılında, kaliteli, kayıpsız ve kesintisiz olarak adlandırılan 3K alanlarında yüzde 24 seviyelerine düşürmeyi başardık. Kayıp kaçak oranlarında sağladığımız bu azalmayla kayıt dışı tüketimle mücadele etmenin yanı sıra enerji kullanımında hakkaniyetin sağlanmasına katkıda bulunduk. Böylelikle Mardin'de yaşayan vatandaşlarımızın hem daha hesaplı hem de daha güvenli bir enerjiye erişmesini sağladık." ifadelerini kullandı.

        Bu yıl yapılan 872 milyon liralık yatırımın Mardin'in enerji altyapısında önemli bir dönüşüm meydana getirdiğini ifade eden Arvas, bu yatırımlarla bölgenin enerji dağıtım kapasitesini güçlendirerek, kesinti sürelerinin azalmasına ve kayıp kaçak oranlarının düşmesine doğrudan katkı sağladıklarını belirtti.

        Adil elektrik kullanımının sağlanmasına öncülük ettiklerine, kırsal ve tarımsal sulama alanlarında enerji güvenliğini sağlayarak, kayıp kaçak oranlarını bu bölgelerde de düşürmeyi hedeflediklerine dikkati çeken Arvas, şunları kaydetti:

        "Özellikle yaz döneminde kayıt dışı trafolar kullanılarak aşırı düzeyde kaçak elektrik tüketilmesi sebebiyle şebekemiz ciddi biçimde zarar görüyor. Bu da bildirimsiz uzun süreli kesintilere neden olabiliyor. Kış aylarında da bölge genelinde kırsal kesimde ısınma amaçlı tüketimde benzer sorunlar yaşanıyor. Gerçekleştirmeyi planladığımız yeni yatırımlar ve düzenlemelerle, kesinti sürelerini ve kayıp kaçak oranını kırsal alanlarda da minimize etmeyi hedefliyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Teğmenlere hakaret kabul edilemez"
        "Teğmenlere hakaret kabul edilemez"
        Bahçeli'den kılıçlı yemin açıklaması
        Bahçeli'den kılıçlı yemin açıklaması
        3 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        3 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Kayıp Narin bulundu mu? Bakan Tunç'tan yeni açıklama: Narin'in amcası neden tutuklandı?
        Kayıp Narin bulundu mu? Bakan Tunç'tan yeni açıklama: Narin'in amcası neden tutuklandı?
        Talu çifti için istenen ceza belli oldu!
        Talu çifti için istenen ceza belli oldu!
        6 kişinin ölümüne yol açan sürücüye tahliye!
        6 kişinin ölümüne yol açan sürücüye tahliye!
        Fransa bu davayı konuşuyor!
        Fransa bu davayı konuşuyor!
        Dow Jones’taki geleceği tehlikede!
        Dow Jones’taki geleceği tehlikede!
        Tuğba hemşirenin tüyler ürperten ölümü: Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulundu
        Tuğba hemşirenin tüyler ürperten ölümü: Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulundu
        TFF'ye 'yabancı' başvurusu!
        TFF'ye 'yabancı' başvurusu!
        Fenomenlere kara para davası: Dilan-Engin Polat çifti ile Nihal-Bahar Candan kardeşler hakim karşısına çıkıyor
        Fenomenlere kara para davası: Dilan-Engin Polat çifti ile Nihal-Bahar Candan kardeşler hakim karşısına çıkıyor
        Osimhen çılgınlığı!
        Osimhen çılgınlığı!
        Fransa'ya demir attılar
        Fransa'ya demir attılar
        Şüpheli ölüm
        Şüpheli ölüm
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Deniz taksi kaptanından bayıltan tekme!
        Deniz taksi kaptanından bayıltan tekme!
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Türkiye, BRICS'e katılacak mı?
        Türkiye, BRICS'e katılacak mı?
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Türkiye zenginler liginde!
        Türkiye zenginler liginde!

        Benzer Haberler

        Mardin'de örtü yangını; 50 dönüm alan zarar gördü
        Mardin'de örtü yangını; 50 dönüm alan zarar gördü
        5'inci kattan düşen 2 çocuk annesi, kurtarılamadı
        5'inci kattan düşen 2 çocuk annesi, kurtarılamadı
        Vinçle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
        Vinçle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
        L'Etape by Tour de France Serisi Türkiye etabının kupaları Mardin'de hazırl...
        L'Etape by Tour de France Serisi Türkiye etabının kupaları Mardin'de hazırl...
        Mardin'de beton duvara çarpan cipteki 7 kişi yaralandı
        Mardin'de beton duvara çarpan cipteki 7 kişi yaralandı
        Mardin'de otomobilin duvara çarptığı kazada 7 kişi yaralandı
        Mardin'de otomobilin duvara çarptığı kazada 7 kişi yaralandı