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        Midyat Belediyesi Meclisi eylül ayı toplantısı yapıldı

        Midyat Belediyesi Meclisi eylül toplantısı Belediye Başkanı Veysi Şahin başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 11:42 Güncelleme: 04.09.2024 - 11:49
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        Midyat Belediyesi Meclisi eylül ayı toplantısı yapıldı
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        Midyat Belediyesi Meclisi eylül toplantısı Belediye Başkanı Veysi Şahin başkanlığında gerçekleştirildi.

        Belediye Başkanı Şahin, toplantıda, ağustosta yaptıkları çalışmalar hakkında ve gerçekleştirmeyi planladıkları projeler hakkında bilgi verdi.

        Cadde ve sokak isimlerinin değiştirilmesiyle ilgili yapılan görüşmede ise Şenköy Mahallesi'ndeki Ulucami Caddesi'nin "Gazi Veysi Akbulut Caddesi", Söğütlü Mahallesi'nde bulunan Ganibey Caddesi'nin "Şehit Abdulkadir Acar Caddesi" ve Söğütlü Mahallesi'ndeki İskanlar Caddesi'nin "Şehit Veysi Baykal Caddesi" olarak değiştirilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.

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