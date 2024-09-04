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        Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Mardin'in Artuklu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 18:04 Güncelleme: 04.09.2024 - 18:04
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        Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
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        Mardin'in Artuklu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 7 kişi yaralandı.

        İstasyon Mahallesi'nde eski tren yolu kavşağında sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.

        Kazada araçlardaki Adam K. (33), Adnan K. (56), Ali İhsan D. (19), Rojarya D. (6), Sevda Ö. (25), Emine D. (25) ve Muhammed D. (23) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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