Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İstasyon Mahallesi'nde eski tren yolu kavşağında sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.

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