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        Mardin'de husumetli iki aile barıştırıldı

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile barıştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 15:37 Güncelleme: 05.09.2024 - 15:51
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        Mardin'de husumetli iki aile barıştırıldı
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        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile barıştırıldı.

        İlçede 2 yıl içinde Duva ve Acar aileleri arasında 3 kişinin hayatını kaybettiği kavgaların ardından başlayan husumet, İl Müftülüğü ve bölgenin saygı gören kişilerinin girişimiyle sonlandırıldı.

        Aileler arasında husumetin sona ermesi dolayısıyla bir düğün salonunda düzenlenen barış yemeğine, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, İl Müftüsü Enver Türkmen, Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ile iki ailenin üyeleri katıldı.

        Programda el sıkışan aile üyeleri, okunan duanın ardından barıştı.

        Kaymakam Öztabak, barışın sağlanmasına katkı sunan herkese teşekkür ederek, bir daha böyle üzücü olayların yaşanmamasını temenni etti.

        Kan davalarının toplumun en derin yaralarından biri olduğunu kaydeden Öztabak, şunları kaydetti:

        "Bu barış yemeği sadece iki aile arasında değil, tüm toplumumuzda barış ve kardeşliğin pekişmesine vesile olacaktır. Barışın kalıcı olması için hepimize büyük görevler düşüyor. Birlik ve beraberlik içinde hareket ederek gelecekte benzer acıların yaşamaması için çaba göstermeliyiz. Çocuklarımıza daha huzurlu ve güvenli bir gelecek bırakmak için el birliğiyle çalışmalıyız. Bugün burada attığımız bu adım barışın ve kardeşliğin simgesi olacaktır. Hep birlikte daha güzel yarınlar için çalışmaya devam edeceğiz."

        İl Müftüsü Türkmen de böyle güzel bir barış ortamında bulunduğu için mutlu olduğunu dile getirerek, sağlanan barışın devam etmesi için herkese görevler düştüğünü aktardı.

        Türkmen, "Biz yapıcı olalım. Yıkıcı olmayalım. Barışa katkı sunalım. Bu barışın devamına hepimiz katkı sunalım. Allah vefat eden kardeşlerimize rahmet eylesin ve burada bulunan kardeşlerimize de hayırlı huzurlu ve mutlu bir ömür ihsan eylesin. Bu barışı da inşallah kıyamete kadar daim eylesin." ifadelerini kullandı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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