Midyat'ta otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Mardin’in Midyat ilçesinde otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Gölcük Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda seyir halindeki yabancı plakalı bir otomobil henüz belirlenemeyen nedenle motor kısmından alev aldı.

Sürücü yol kenarına çektiği araçtan indi.

Bu arada durumu fark eden çevredekiler, yangın tüpleriyle alevleri kısa sürede söndürdü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri güvenlik önlemi aldı.