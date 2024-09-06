Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Midyat'ta otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Mardin'in Midyat ilçesinde otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 09:16 Güncelleme: 06.09.2024 - 09:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Midyat'ta otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin’in Midyat ilçesinde otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

        Gölcük Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda seyir halindeki yabancı plakalı bir otomobil henüz belirlenemeyen nedenle motor kısmından alev aldı.

        Sürücü yol kenarına çektiği araçtan indi.

        Bu arada durumu fark eden çevredekiler, yangın tüpleriyle alevleri kısa sürede söndürdü.

        İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri güvenlik önlemi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Metrobüste korkutan yangın!
        Metrobüste korkutan yangın!
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ara karar günü: Savcı mütalaasını açıkladı
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ara karar günü: Savcı mütalaasını açıkladı
        CHP'de tüzük kurultayı başlıyor
        CHP'de tüzük kurultayı başlıyor
        Kart limitine OVP tırpanı
        Kart limitine OVP tırpanı
        Cristiano Ronaldo tarihe geçti!
        Cristiano Ronaldo tarihe geçti!
        Dünya 2024'te en sıcak yazı yaşadı
        Dünya 2024'te en sıcak yazı yaşadı
        Satılık demir taht
        Satılık demir taht
        OKS'ye özgürlük geliyor
        OKS'ye özgürlük geliyor
        Biberiyeye yakından bakmaya hazır mısınız?
        Biberiyeye yakından bakmaya hazır mısınız?
        Bu bölgeler için gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Salatalık adam ülkede salatalık bırakmadı
        Salatalık adam ülkede salatalık bırakmadı
        Hollanda kaçak yabancılara desteği kesecek
        Hollanda kaçak yabancılara desteği kesecek
        'OVP'ye güvenimiz tamdır'
        'OVP'ye güvenimiz tamdır'
        Trump Musk'ı komisyon başkanı yapacak
        Trump Musk'ı komisyon başkanı yapacak
        Taciz skandalının yaşandığı işletme mühürlendi
        Taciz skandalının yaşandığı işletme mühürlendi
        Polis havaya ateşe açarak ayırdı
        Polis havaya ateşe açarak ayırdı
        Önce çalışanını sonra karısını öldürdü!
        Önce çalışanını sonra karısını öldürdü!
        Türkiye, Paris 2024'te madalya rekoru kırdı!
        Türkiye, Paris 2024'te madalya rekoru kırdı!
        "22 senelik hasreti bitirmek istiyoruz"
        "22 senelik hasreti bitirmek istiyoruz"
        Goalball Milli Takımımız Paralimpik şampiyonu!
        Goalball Milli Takımımız Paralimpik şampiyonu!

        Benzer Haberler

        Mardin'de motosiklet yayaya çarptı; 2 yaralı
        Mardin'de motosiklet yayaya çarptı; 2 yaralı
        Mardin'de husumetli iki aile barıştırıldı
        Mardin'de husumetli iki aile barıştırıldı
        Mardin'de "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi yapıldı
        Mardin'de "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi yapıldı
        Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        Midyat Belediyesi Meclisi eylül ayı toplantısı yapıldı
        Midyat Belediyesi Meclisi eylül ayı toplantısı yapıldı
        Mardin'de elektrikte kayıp kaçak oranında düşüş yaşandı
        Mardin'de elektrikte kayıp kaçak oranında düşüş yaşandı