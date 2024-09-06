Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Mardin Valiliğini ziyaret etti
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin Valiliğine ziyarette bulundu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin Valiliğine ziyarette bulundu.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen Bakan Işıkhan, beraberinde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ile Valiliği ziyaret ederek, özel defteri imzaladı.
Vali Tuncay Akkoyun ile görüşen Işıkhan, kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Ziyarette, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç da yer aldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.