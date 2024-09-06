Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Mardin Valiliğini ziyaret etti

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen Bakan Işıkhan, beraberinde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ile Valiliği ziyaret ederek, özel defteri imzaladı.

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