Mardin'de bohçacı kılığındaki hırsızlar yakalandı

Zanlıların üzerinde yapılan aramada, 6 bin 200 lira para, altın saat, çeşitli ziynet eşyası ve şeker ölçme cihazı ele geçirildi.

İlçeye bağlı Kovalı Mahallesinde 29 Ağustos'ta 17.00 sıralarında uzun süredir takipte olan hırsızlık çetesi üyelerinin yakalanması için çalışma yapıldı.

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