GÜNCELLEME- Mardin'de akrabalar arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

İhbar sonucu olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kırsal Ortaköy Mahallesi'nde iki ailenin bazı fertleri arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, taş, sopa ve silah kullanılan kavgaya dönüştü.

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