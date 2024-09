Bakan Işıkhan, "Mardin İş Dünyası İstişare Toplantısı"nda konuştu:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Hedefimiz, tam bağımsız bir kalkınma sürecini yerli ve milli unsurlar temelinde gerçekleştirebilmektir." dedi.

Bakan Işıkhan, Mardin'in merkez Artuklu ilçesindeki otelde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Mardin Ticaret ve Sanayi Odasınca düzenlenen "Mardin İş Dünyası İstişare Toplantısı"nda çalışma hayatında, ekonomisinde, kalkınmasında emeği olan iş dünyasının temsilcileriyle bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

- "Bakanlık olarak gece gündüz çalışmaya gayret ediyoruz"

Çalışma hayatının temsilcileriyle sık sık bir araya gelip bu tür istişare ortamlarını oluşturduklarını belirten Işıkhan, bu toplantıları çok önemli bulduğunu kaydetti.

Mardin'in bütün sorunlarını çözüme kavuşturmak için tüm imkanları kullanacaklarını vurgulayan Işıkhan, şöyle konuştu:

"'Siz yeter ki çalışın, üretin, biz destekleriz.' demiştik. Şartlar müsaade ettiği ölçüde bugüne kadar vermiş olduğumuz her sözü tuttuk. Elimizdeki bütün imkanları yatırımcımıza, işverenimize, çalışanımıza seferber etmeye gayret ettik, etmeye de devam ediyoruz. İnşallah bugün hem sizlerle Mardin'in çalışma hayatına katkıda bulunacak güncel istişarelerimizi gerçekleştireceğiz hem de sizlerle sohbet etme fırsatı bulacağız. Türkiye Yüzyılı hedefimiz doğrultusunda el birliğiyle her alanda olduğu gibi çalışma hayatı alanında da yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Bilhassa ekonomik kalkınmamız için gerek çalışma hayatında gerekse ekonomimizi ilgilendiren her alanda Bakanlık olarak gece gündüz çalışmaya gayret ediyoruz.