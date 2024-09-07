Bakan Işıkhan, Mardin'de barış yemeğine katıldı, çeşitli ziyaretlerde bulundu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de barış yemeğine katıldı, çeşitli ziyaretler yaptı.

Bakan Işıkhan, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç, Muhammed Adak ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu ile Savur ilçesinin kırsal Üçkavak Mahallesi'nde düzenlenen barış yemeğine katıldı.

Bakan Işıkhan, mahallede 4 yıl içinde 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kavgaların ardından Genç ve Sidar aileleri arasında başlayan husumetin, bölgenin saygı gören kişilerinin girişimiyle sona ermesi dolayısıyla düzenlenen barış yemeğinde, aile üyelerini tebrik etti.