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        Bakan Işıkhan, Mardin'de barış yemeğine katıldı, çeşitli ziyaretlerde bulundu

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de barış yemeğine katıldı, çeşitli ziyaretler yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 19:30 Güncelleme: 07.09.2024 - 19:30
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        Bakan Işıkhan, Mardin'de barış yemeğine katıldı, çeşitli ziyaretlerde bulundu
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de barış yemeğine katıldı, çeşitli ziyaretler yaptı.

        Bakan Işıkhan, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç, Muhammed Adak ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu ile Savur ilçesinin kırsal Üçkavak Mahallesi'nde düzenlenen barış yemeğine katıldı.

        Bakan Işıkhan, mahallede 4 yıl içinde 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kavgaların ardından Genç ve Sidar aileleri arasında başlayan husumetin, bölgenin saygı gören kişilerinin girişimiyle sona ermesi dolayısıyla düzenlenen barış yemeğinde, aile üyelerini tebrik etti.

        Daha sonra AK Parti İlçe Başkanlığına geçerek İlçe Başkanı Mecit Özel ve partililerle bir araya gelen Işıkhan, Savur Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi'yi de makamında ziyaret etti.

        Ömerli ilçesine de giden Işıkhan, AK Parti İlçe Başkanlığında İlçe Başkanı Mehmet Yıldız ve partilerle buluştu, Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ'a makamında ziyarette bulundu.

        Bakan Işıkhan, daha sonra merkez Artuklu ilçesinde AK Parti Mardin İl Başkanlığını ziyaret ederek, İl Başkanı Mehmet Uncu ve partililerle görüştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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