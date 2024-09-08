Mardin'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen, tarım işçilerini taşıyan minibüs dün akşam Bağış Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak sulama kanalının kenarına devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, 21 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.