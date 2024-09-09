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        Midyat'ta yeni eğitim öğretim yılı başladı

        Midyat ilçesinde 30 bin 572 öğrenci ve 1832 öğretmen için 156 okulda yeni eğitim öğretim yılı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 15:44 Güncelleme: 09.09.2024 - 16:49
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        Midyat'ta yeni eğitim öğretim yılı başladı
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        Midyat ilçesinde 30 bin 572 öğrenci ve 1832 öğretmen için 156 okulda yeni eğitim öğretim yılı başladı.

        Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahim Demir ile Mehmetçik İlkokulu/Ortaokulu'nda düzenlenen törene katıldı.

        Özdemir, 2024-2025 eğitim öğretim yılının tüm eğitimci, öğrenci ve velilere hayırlı olmasını dileyerek, sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir eğitim yılının olması temennisinde bulundu.

        Sınıfları ziyaret eden Özdemir, öğrencilerle "Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi" konulu sinevizyonu izledi.

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