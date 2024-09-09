Mardin'de seyir halindeki armut yüklü tır yandı

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen armut yüklü tır, Mardin Şırnak kara yolu kırsal Kumlu Mahallesi yakınlarında seyir halindeyken alev aldı.

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