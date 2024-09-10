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        Mardin'de polis ekipleri okulların çevresinde denetim yaptı

        Mardin'de polis ekipleri yeni eğitim öğretim döneminin başlaması dolayısıyla okulların çevresinde denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 11:15 Güncelleme: 10.09.2024 - 11:15
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        Mardin'de polis ekipleri okulların çevresinde denetim yaptı
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        Mardin'de polis ekipleri yeni eğitim öğretim döneminin başlaması dolayısıyla okulların çevresinde denetim gerçekleştirdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 2024-2025 eğitim öğretim yılı kapsamında il genelinde 110 ekip ve 281 personelin katılımıyla okul çevreleri ve öğrenci servis araçları denetlendi.

        Bu kapsamda, 162 okul çevresi, 8 internet ve oyun salonu, 3 şans oyunu bayisi, 16 kahvehane, 45 market, 51 park ve 15 metruk bina denetlendi.

        Ayrıca, denetimlerde 1357 kişi ve 236 servis aracı kontrol edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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