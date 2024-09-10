Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde anjiyo cihazı 2'ye yükseldi

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeni anjiyo cihazı hizmete alındı.

Bölgenin öncü hastanelerinden biri olmayı hedefleyen hastane, sağlık hizmetlerini iyileştirme çalışmalarına bir yenisini ekleyerek modern bir anjiyo cihazını daha bünyesine kazandırdı.

Hizmet vermeye başlanan ikinci cihaz sayesinde hastalar daha kısa sürede, etkili ve doğru teşhis ile tedavi edilebilecek.

Hastane Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Ferhat Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, cihazın hastaneye kazandırılmasında emeği geçen Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğüne teşekkür etti.

Mardin'in komşu şehirlerden de sevk alan bir konumda bulunduğuna dikkati çeken Yıldız, şunları söyledi:

"İkinci anjiyo cihazımızın bölgeye kazandırılmasıyla beraber hem kendi hastalarımızı hem de çevre illerimizden gelecek hastalarımıza daha kaliteli hizmet vereceğiz. Ayrıca bu yeni cihazla sadece anjiyo değil, periferik damar hastalıklarda da gereken işlemleri yaparak hastanemizde yeni adımlarla hizmet vermiş olacağız."

Klinik Eğitim Sorumlusu ve Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Zülkif Karahan da yeni cihazın hizmete girmesiyle hekim olarak çok rahatladıklarını söyledi.