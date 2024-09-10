Mardin'de veli ve öğretmen arasındaki kavga güvenlik kamerasında

Demir, "Eğitimcinin itibarını artıracak, konumunu güçlendirecek, onu tehlikelere karşı koruyacak tedbirlerin alınması gerekir. Bu menfur olayın takipçisi olacağız." dedi.

Eğitim-Bir-Sen Mardin Şube Başkanı Abdulselam Demir, beraberindeki sendika üyeleri ile okulun önünde yaptığı açıklamada, ​​​​​​​kamu çalışanlarına yönelik tüm şiddet eylemlerini kınadıklarını ve lanetlediklerini belirtti.

Velinin kardeşinin de karıştığı kavga, diğer öğretmenlerin araya girmesiyle sona erdi.

Bunun üzerine okulun bahçesine diğer kapıdan giren veli ile öğretmen arasında tartışma çıktı, olay kavgaya dönüştü.

Hediye Alay Aktaş Anaokulunda dün iddiaya göre, nöbetçi öğretmen Y.E. okula bahçedeki ana kapıdan girmeye çalışan veliye anahtarın kendisinde olmadığını, diğer kapıdan girmesi gerektiğini söyledi.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, veli ve bir öğretmen arasında çıkan kavga okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.